Что делать, если «размер» не подходит?

А ведь не редко так бывает, когда больше или меньше и тогда, что делать? Ну согласитесь, что оба этих варианта доставляют дискомфорт и скорее всего обоим участникам процесса, но как быть? Если вы вдруг подумали про размер мужского органа, то речь совсем не об этом.