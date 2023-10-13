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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность высококачественного развития Экономического пояса реки Янцзы

Наньчан, 12 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал к дальнейшему содействию высококачественному развитию Экономического пояса реки Янцзы, чтобы более эффективно обеспечить поддержку китайской модернизации и служить ее целям.

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