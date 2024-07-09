Налоговые изменения прошли второе чтение в Госдуме

Правительственные поправки в законопроект, посвященный налоговым изменениям, вызвали ажиотаж в экспертной среде: наибольшие опасения как бизнес-сообщества, так и экспертов были связаны с ожиданием возможных ожесточений положений законопроекта, принятого в первом чтении.
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