«Рискнул», — Киркоров раскрыл, как решился на отчаянный эксперимент с няней своих детей

Филипп Бедросович — очень занятой отец. Несмотря на то, что на каждый праздник звездный родитель пытается вручить наследникам как можно больше внимания и подарков, в будние дни папу найти дома практически невозможно.
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