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Полковник Бод: Россия не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам с F-16

Полковник Бод: Россия не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам с F-16

Экс-полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive подчеркнул серьезность заявлений Москвы о возможных ударах по аэродромам, где будут базироваться истребители F-16 для Украины.

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