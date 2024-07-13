Полковник Бод: Россия не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам с F-16

Экс-полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive подчеркнул серьезность заявлений Москвы о возможных ударах по аэродромам, где будут базироваться истребители F-16 для Украины.
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