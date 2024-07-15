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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес – лучший вратарь Кубка Америки: 5 игр на ноль из 6, 2 отбитых пенальти в послематчевой серии

Мартинес – лучший вратарь Кубка Америки: 5 игр на ноль из 6, 2 отбитых пенальти в послематчевой серии

На прошедшем в США турнире голкипер сборной Аргентины провел на ноль 5 игр из 6, в том числе финал против Колумбии (1:0 доп.

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