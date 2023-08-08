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Госсекретарь США заявил, что Россия 15 лет назад вторглась в Грузию, забыв, что даже западные СМИ признали агрессию Тбилиси против Цхинвала

Госсекретарь США заявил, что Россия 15 лет назад вторглась в Грузию, забыв, что даже западные СМИ признали агрессию Тбилиси против Цхинвала

Сегодня исполнилось ровно пятнадцать лет с того дня, как произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией из-за ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.

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