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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» постарается взять титул в 2023-м или 2024 году»

Фернандо Алонсо надеется, что в ближайшие годы «Астон Мартин» выиграет чемпионат мира в «Формуле-1».  В этом году испанец завершит двухлетнее сотрудничество с «Рено / Альпин» и перейдет в «Астон Мартин», где заменит уходящего из «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.

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