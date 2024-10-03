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Марочко: военные ВСУ сбежали с позиций на Купянском направлении

Марочко: военные ВСУ сбежали с позиций на Купянском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Купянском направлении. Об этом агентству РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

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