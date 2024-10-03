Марочко: военные ВСУ сбежали с позиций на Купянском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Купянском направлении. Об этом агентству РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.