Марочко: военные ВСУ сбежали с позиций на Купянском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Купянском направлении. Об этом агентству РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии