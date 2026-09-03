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Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему

Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему

Россия должна быть готова ко всему, только это может повлиять на желающих ей навредить, даст понять тем, кто желает навредить РФ, что лучше этого не делать, заявил президент России Владимир Путин.

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