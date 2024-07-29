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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Ухань Фри Таунс»

После 20 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая на 5 очков от «Шанхай Порт», у которого на игру больше.

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