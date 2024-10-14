Почему купленную на вторичке квартиру в Краснодаре или Сочи могут легко отнять, объясняет эксперт

Почему купленную на вторичке квартиру в Краснодаре или Сочи могут легко отнять, объясняет экспертПокупать жилье на вторичном рынке может быть опасно, приобретенной недвижимости можно лишиться, утверждает юрисконсульт офиса «Академическое» ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.
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