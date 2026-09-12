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За рулем

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История одного оружейного плагиата: TPz Fuchs 1 против БТР-82А

История одного оружейного плагиата: TPz Fuchs 1 против БТР-82А

Появление новейшего БТР-22 и работы над перспективной платформой Бумеранг связаны с желанием заменить «рабочую лошадку» наших войск –  БТР-82А.

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