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Новости Тамбова

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Тамбовские легкоатлеты завоевали 11 медалей на Спартакиаде Специальной Олимпиады России

Тамбовские легкоатлеты завоевали 11 медалей на Спартакиаде Специальной Олимпиады России

В Тольятти прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России по легкой атлетике, в которой приняли участие более 500 спортсменов из 24 регионов страны.

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