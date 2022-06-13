Массовое участие украинцев в праздновании Дня России показывает единство населения двух стран. Празднования Дня России, которые прошли в Донбассе и освобожденных регионах Украины, показывают высокий уровень консолидации их народов с населением РФ.
Массовое участие украинцев в праздновании Дня России показывает единство населения двух стран. Празднования Дня России, которые прошли в Донбассе и освобожденных регионах Украины, показывают высокий уровень консолидации их народов с населением РФ.
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