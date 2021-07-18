Карим Абдул-Джаббар – об игре один на один с Яннисом Адетокумбо: «Это было бы интересно»

Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар ответил на вопрос, как бы сложилась игра, если бы он и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, находясь в своей лучшей форме, встретились на площадке один на один.
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