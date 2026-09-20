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Турция заставляет Среднюю Азию отказаться от своей истории

Турция заставляет Среднюю Азию отказаться от своей истории

Турция навязывает бывшим советским республикам Средней Азии учебник «единой тюркской истории», формирующий у местной молодёжи сознание туркоцентричности.

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