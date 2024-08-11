Проект «Комфортное Поморье»: поддержите инициативы по улучшению городской среды

Жителей Архангельской области приглашают принять участие в проекте «Комфортное Поморье». Это уникальная возможность внести свой вклад в развитие родного края и предложить инициативы по улучшению городской среды.
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