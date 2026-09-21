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Русская весна

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В ООН обвинили США в преступлениях против человечности

В ООН обвинили США в преступлениях против человечности

Эксперт ООН назвал удары США по «наркотеррористам» преступлением против человечности. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Бен Сол заявил о «разумных основаниях полагать», что 68 американских атак по судам в Тихом океане и Карибском море, в результате которых погибли 223 человека, могут квалифицироваться как преступления против человечности в форме убийства.

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