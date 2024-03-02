Москва выполняет поручения президента в части капремонта школ и детсадов

Москва в полной мере реализует поручения президента России Владимира Путина относительно капремонта школ и детских садов, озвученные в ходе послания Федеральному Собранию, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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