В Липецке 13 июля временно отключат электричество

Ремонт электросетей в Липецке затронет несколько улиц, в том числе площадь Мира и проспект Мира. Без света останутся дома на Левобережной, Спиртзаводской, а также на улицах Гришина, Крупской, Расковой, Осипенко и Фестивальной.