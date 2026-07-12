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Новости Липецка

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В Липецке 13 июля временно отключат электричество

В Липецке 13 июля временно отключат электричество

Ремонт электросетей в Липецке затронет несколько улиц, в том числе площадь Мира и проспект Мира. Без света останутся дома на Левобережной, Спиртзаводской, а также на улицах Гришина, Крупской, Расковой, Осипенко и Фестивальной.

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