«Это безумие»: боевики ВСУ взмолились о мире

Часть боевиков ВСУ ждут перемирия с Россией, чтобы нормализовать отношения с соседней страной, где у многих есть родственники, и добиться справедливого и прочного мира, говорится в материале испанского издания El Pais.
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