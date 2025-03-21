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Русская весна

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«Это безумие»: боевики ВСУ взмолились о мире

«Это безумие»: боевики ВСУ взмолились о мире

Часть боевиков ВСУ ждут перемирия с Россией, чтобы нормализовать отношения с соседней страной, где у многих есть родственники, и добиться справедливого и прочного мира, говорится в материале испанского издания El Pais.

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Комментарии
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Grandad
Разве с боевиками может быть перемирие? Это позор какой-то.
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13 час.
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