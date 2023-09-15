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Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Компания Навки запрашивает деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

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