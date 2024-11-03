Он хотел стать только военным: губернатор передал медаль Героя семье погибшего бойца

Младшему лейтенанту Эдуарду Мауреру за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, Указом Президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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