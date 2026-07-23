Россию снова поведут удобные, а не способные

Так уж совпало, что именно сегодня, в день столетия смерти Феликса Дзержинского, вошедшего в историю не только как создатель ВЧК, но и как первый и, вероятно, лучший, как сказали бы сейчас, «кризисный менеджер» периода последней (я очень надеюсь) русской революции, есть повод поговорить об управлении государством в особые моменты истории, когда простого и незатейливого «как раньше» для сохранения и выживания страны уже недостаточно.