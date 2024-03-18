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Памфилова заявила о «небывало агрессивном» воздействии на выборы президента России со стороны Запада

Памфилова заявила о «небывало агрессивном» воздействии на выборы президента России со стороны Запада

За три дня было отражено свыше 12 миллионов кибератак, отметила глава ЦИКПо словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, с начала кампании по выборам зафиксировано более 12 миллионов кибератак — это в 150 раз «больше чем обычно».

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