Ловушка "духа Анкориджа". Цель – уморить Россию голодом: Крупный бизнес стал союзником врага?

Валентин Щербаков

Интересно, а сколько понадобится ядерных зарядов, чтобы уничтожить 70% территории бандеровских ублюдков со всей их нацистской властью... Может быть хватит позволять этому зверью наносить удары по нашим мирным городам и уничтожать мирное населению...