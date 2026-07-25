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Царьград

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Ловушка "духа Анкориджа". Цель – уморить Россию голодом: Крупный бизнес стал союзником врага?

Ловушка "духа Анкориджа". Цель – уморить Россию голодом: Крупный бизнес стал союзником врага?

Убаюкав центры принятия решений сказками про "дух Анкориджа", враг перешёл к тотальной войне. Против топливного рынка, экспорта зерна, складов и логистических центров.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Интересно, а сколько понадобится ядерных зарядов, чтобы уничтожить 70% территории бандеровских ублюдков со всей их нацистской властью... Может быть хватит позволять этому зверью наносить удары по нашим мирным городам и уничтожать мирное населению...
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