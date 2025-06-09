В Казани ко Дню России подготовили ряд мероприятий

В Казани подготовили ряд мероприятий ко Дню России. Так, 11 июня пройдет вручение паспортов юным гражданам и концертные программы в парках «Крылья Советов», имени Урицкого, в сквере «Авангард» и на Советской площади.
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