Создана гитара в стиле McLaren Speedtail

Эксклюзивная электрогитара вдохновлена прототипом гиперкара McLaren Speedtail XP2. Музыкальный мастер Дин Гордон из Майами (штат Флорида) создал уникальную гитару, вдохновленную одним из прототипов McLaren Speedtail, который британская марка использовала при разработке своего гиперкара.
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