Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержался в Даламане на 12 с лишним часов

Пассажиры рейса из Екатеринбурга в Анталью вынуждены были ожидать окончания рейса более 12 часов. На борту самолета, который внепланово приземлился в аэропорту Даламан, находились более двух сотен человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии