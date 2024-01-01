Главное народное средство: как правильно пить кефир от похмелья

Кефир — одно из самых известных народных средств против похмелья. Он помогает утром быстро избавиться от самых мучительных последствий алкогольного отравления: головокружения, тошноты, рвоты, головной боли и сухости во рту.
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