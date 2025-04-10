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Эквадор обсуждает с компанией "Тяжмаш" строительство плавающей солнечной станции

Эквадор обсуждает с компанией "Тяжмаш" строительство плавающей солнечной станции

Эквадор рассматривает возможность сотрудничества с российской компанией "Тяжмаш" по реализации новых энергетических проектов, включая строительство плавучей солнечной электростанции и модернизацию устаревших гидроэлектростанций (ГЭС).

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