Вахтовик пытался зарезать своего коллегу

На Ямале вахтовик из Псковской области пытался зарезать своего коллегу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 1 февраля 2025 года в Новом Уренгое в общежитии двое рабочих-вахтовиков вступили в конфликт.