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Главные итоги 2025 года в сфере искусственного интеллекта

Главные итоги 2025 года в сфере искусственного интеллекта

2025 год – один из наиболее знаковых в истории развития искусственного интеллекта. Языковая модель DeepSeek стала самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, власти Китая объявили о создании государственного венчурного фонда объемом 138 млрд долларов США для инвестиций в искусственный интеллект и другие передовые технологии, а компания Nvidia первой среди публичных компаний достигла рекордной рыночной капитализации в 4 трлн долларов.

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