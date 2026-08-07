Главные итоги 2025 года в сфере искусственного интеллекта

2025 год – один из наиболее знаковых в истории развития искусственного интеллекта. Языковая модель DeepSeek стала самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, власти Китая объявили о создании государственного венчурного фонда объемом 138 млрд долларов США для инвестиций в искусственный интеллект и другие передовые технологии, а компания Nvidia первой среди публичных компаний достигла рекордной рыночной капитализации в 4 трлн долларов.