Эшелонированная оборона: какие новые средства защиты получает российская бронетехника

НИИ стали организовал производство новых элементов динамической защиты, сообщает «Ростех». В целом, по данным госкорпорации, сотрудники института осуществляют более 40 проектов в сфере повышения оборонительных возможностей российской бронетехники.
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