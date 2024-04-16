Искусственный интеллект и Шукшинские дни. Что необычного ждать на Алтае в этом году

Самые яркие события в Алтайском крае, которые никак нельзя пропустить в 2024 году, потому что в следующем они не повторятся Юбилей Василия Шукшина, 150 лет художнику Николаю Рериху, старт проекта Юрия Башмета – 2024-й год в Алтайском крае богат на культурные события.
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