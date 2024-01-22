В Москве в понедельник ожидается облачная и теплая погода

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и не выше минус 6 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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