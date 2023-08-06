ВСУ атаковали Донецк, Горловку и Гольмовский

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ днем в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский.
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