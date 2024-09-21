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Русское оружие

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📷⚡️Высокоточным ударом оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1

📷⚡️Высокоточным ударом оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1 "Искандер" в порту Одессы уничтожен сухогруз большого водоизмещения с оружием и боеприпасами иностранного производства.

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