📷⚡️Высокоточным ударом оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1 "Искандер" в порту Одессы уничтожен сухогруз большого водоизмещения с оружием и боеприпасами иностранного производства.
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📷⚡️Высокоточным ударом оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1 "Искандер" в порту Одессы уничтожен сухогруз большого водоизмещения с оружием и боеприпасами иностранного производства.