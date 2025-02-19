Раковые клетки притворяются нейронами

Некоторые лёгочные опухоли стимулируют собственный рост внутренней электрической активностью. На самом деле, о том, что некоторые раковые клетки, подобно нейронам, способны воспринимать и передавать дальше электрохимические импульсы, известно довольно давно.
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