17-27 мартта Уфада Рудольф Нуриев исемендәге Халыкара балет сәнгате фестивале узачак. Юбилей фестивале Башкортстан дәүләт академия опера һәм балет театры сәхнәсендә янәдән Россиянең әйдәп баручы театрларының танылган солистларын җыячак.
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