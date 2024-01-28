Синнер впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В финальном матче на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
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