Синнер впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В финальном матче на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.