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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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КФУ метеорологы: Татарстанда озак көтелгән кар тиздән явачак

КФУ метеорологы: Татарстанда озак көтелгән кар тиздән явачак

Татарстанда киләсе атна башында гына кар капламы барлыкка киләчәк. Бу хакта Казан федераль университетының Экология, Биотехнология һәм табигатьтән файдалану институтының метеорология, климатология һәм атмосфера экологиясе кафедрасы доценты Тимур Әүхәдиев сөйләде, дип хәбәр итә «НТР 24» телеканалы.

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