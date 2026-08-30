6 Кто же мы?

А на земле быть добру В одном из российских поместий жила дружная семья. Муж с женой, и было у них двое детей.
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