Авария на подстанции оставила без света центр Владивостока

Жители центральной части Владивостока остались без электричества из-за аварии на подстанции. Отключение затронуло улицы Полевая, Крыгина, Парусная, Шкотовский маяк, Рейдовая, Лукоморье, Американская, уточнили в администрации приморской столицы.