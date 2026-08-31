В райотделе полиции города Ровно прогремел взрыв

В последний день лета в административном здании полицейского участка в Ровно раздался сильный взрыв. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, к месту ЧП стянуты все необходимые службы, а сотрудники выясняют детали и причины происшествия.
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