Не мытьем, так Эрдоганом: Трамп родил идею привлечь главного турка к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что намерен совместно с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом добиваться скорейшего завершения войны на Украине.
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