«Лукойл» вернул себе звание лучшей нефтяной компании ХМАО

Лучшей нефтяной компанией ХМАО по итогам 2025 года признана «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Компания получила главный кубок конкурса «Черное золото Югры» на церемонии в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.
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