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Сергей Кравцов и Ольга Абрамова обсудили развитие системы образования Республики Удмуртия

Сергей Кравцов и Ольга Абрамова обсудили развитие системы образования Республики Удмуртия

В Москве 3 сентября состоялась рабочая встреча Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой.

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