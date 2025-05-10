Глава пресс-службы лидера Российской Федерации Дмитрий Песков в ночь с пятницы на субботу проинформировал о том, что западные державы не смогут передавать бронетехнику, боеприпасы и артиллерийские системы Вооружённым силам киевского режима, если сражения будут заморожены.